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Beyşehir Fasıllar'da atlı dayanıklılık yarışmaları yapılacak

10 Ağustos 2017 Perşembe, 14:49
Beyşehir Fasıllar'da atlı dayanıklılık yarışmaları yapılacak
Beyşehir Fasıllar'da atlı dayanıklılık yarışmaları yapılacak

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tarihi Misthia kentinin kurulduğu Fasıllar Mahallesi'nde atlı dayanıklılık yarışmaları yapılacağı bildirildi.
Türkiye Binicilik Federasyonu Genel Sekreteri Kaan Başoğlu yaptığı açıklamada, Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından 9-10 Eylül tarihleri arasında Beyşehir'e bağlı Fasıllar Mahallesi bölgesinde yapılması planlanan yarış organizasyonu öncesinde incelemelerde bulunmak üzere ilçeye geldiklerini söyledi. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'u makamında ziyaret ettikten sonra at yarışlarının yapılacağı Fasıllar bölgesinde ilgililerle birlikte incelemeler yaptıklarını belirten Başoğlu, Fasıllar Mahallesi'nde bulunmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.
Binicilik tarihi bakımından Fasıllar bölgesinin Anadolu'nun en önemli noktalarından birisi olduğunu ifade eden Başoğlu, "Burada tarihin bilinen ilk at yarışı kuralları yazılmış. İlk at yarışlarının yapıldığını biliyoruz. Hala, birçok sırrıyla beraber tarihi derinliklerinin olmasına rağmen yine de Türkiye Binicilik Federasyonu olarak Sayın Başkanımız Bülent Bora'nın himayesinde burada 9-10 Eylül tarihlerinde bir atlı dayanıklılık yarışması organizasyonu yapmayı planlıyoruz. Bu tarihler arasında sporcu arkadaşlarımızla birlikte Beyşehir'in bu güzellikleri içinde güzel bir organizasyon yapacağımıza inanıyorum. Bu anlamda, bizlere bu organizasyonun bu bölgede yapılması çerçevesinde destek ve katkılarını esirgemeyen Beyşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Özaltun'a ve Beyşehir Belediyesi'ne gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah 9-10 Eylül'de burada hep birlikte buluşmak dileğiyle diyorum" şeklinde konuştu.
(ARÖ-AH-Y)

10.08.2017 14:51:36 TSI
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