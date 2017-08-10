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Osmangazi'den muhtarlara bilgisayar ve yazıcı



(Fotoğraflı)



Orhan Bozdemir

BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, vatandaşa daha hızlı hizmet verebilmeleri için muhtarlara bilgisayar ve yazıcı dağıttı.

2014 mahalli eçimlerinden bu yana 63 muhtara bilgisayar ve yazıcı dağıtarak teknolojik destekte bulunan Osmangazi Belediyesi, Soğanlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle 13 muhtara daha bilgisayar ve yazıcı hediye etti. Muhtarlara bilgisayar ve yazıcılarını teslim eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, demokrasinin temel taşı olan muhtarların ihtiyaçlarını karşılamaya, hizmet üretme noktasında karşılaştıkları sıkıntıları gidermeye gayret ettiklerini ifade etti.

Vatandaşa en yakın kamu birimi olan muhtarların çalışma standardını yükseltebilmek adına her türlü desteği sağladıklarını dile getiren Başkan Dündar, "Osmangazi Belediyesi'ne bağlı 136 mahallemiz ve 136 muhtarımız var. Muhtar arkadaşlarımız, adeta bizim sahadaki gözümüz kulağımız. Mahallelerindeki sorunları bizlere ileten, iletirken aynı zamanda çözüm önerisini de sunan çalışma arkadaşlarımız. Osmangazi'yi daha güzel ve yaşanabilir hale getirmek adına birlikte koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Muhtarlarımızın vatandaşa daha hızlı ve verimli hizmet sunmasını sağlamak adına da çalışma standartlarını yükseltiyoruz. İhtiyaca göre bazı mahallelere yeni muhtarlık binaları inşa ederken, mevcut birçok muhtarlık binasını da yeniledik" dedi.

Mustafa Dündar, "Muhtarların hem mahalle sakinlerine daha iyi hizmet verebilmeleri, hem de belediye ile daha koordineli çalışabilmeleri için bilgisayar ve yazıcılarını yeniliyoruz. 2014 yerel seçimlerinden bu yana 63 muhtara teknoloji desteği verdik Bugün de Ahmetpaşa, Alemdar, Çağlayan, Çukurca, Fatih, Gaziakdemir, Güneştepe, Kemerçeşme, Küçükbalıklı, Sırameşeler, Şehabettinpaşa, Kırcaali ve Tuzpazarı mahalleleri olmak üzere 13 muhtarımıza daha bilgisayar ve yazıcı hediye ettik. Şu ana kadar toplam 76 muhtarımıza bilgisayar ve yazıcı desteği sağlamış oluyoruz. Osmangazi'de yaşayan vatandaşlarımız hizmet bekleyerek bizlere oylarını verdiler. İnşallah bizler de vatandaş nezdinde bu görevimizi hakkıyla yerine getiren yöneticiler oluruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Allah hizmetlerimizi daim etsin" diye konuştu.

(MŞ)



10.08.2017 14:54:10 TSI

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