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Mardin'de dereceye giren ASM çalışanları ödüllerini aldı



(Fotoğraflı)



Beril Solmuşgül

MARDİN (İHA) - Mardin'de Aile Sağlığı Merkezleri arasında yapılan kanser tarama yarışmasında ilk üçe girenlere ödül verildi.

Mardin Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İl genelinde kanser tarama sayılarını artırmak için çeşitli çalışmalar başlatmıştır. Son 1 yıl içinde yaklaşık 200 tane Aile Sağlığı Elemanına gruplar halinde Kanser Taramalarının önemi hakkında eğitim verildi. Yine Aile Hekimlerimize toplu olarak iki defa Kanser eğitimi verilmiştir. Aynı zamanda 120'ye yakın hemşire ve ebeye Servikal Smear Alma uygulamalı eğitim verilmiştir. Son olarak, 2017 ilk 6 ayını kapsayacak şekilde Aile Hekimliği Birimlerimiz arasında Kanser Tarama Yarışması başlatıldı. Yarışma sonunda en çok tarama yapan birimlerimiz şunlardır: Kızıltepe'de Emrullah Urtekin ve Eylem Türkmen, Artuklu'da Meral Kasap ve Derya Olcan, Nusaybin'de Emine Demir Yüksel ve Nurcan Ayhan oldu. İlk üçe giren çalışanlara Teşekkür Belgesi ve Tablet Bilgisayar hediye edilmiştir" denildi.

(BS-MP-Y)



10.08.2017 14:55:47 TSI

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