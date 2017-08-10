YEREL HABERLER / HATAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Özçelik: "Antakya Stadı'nın yeri imara açılmamalı"

Özçelik: "Antakya Stadı'nın yeri imara açılmamalı"



(Fotoğraflı)



Buğra Güney

HATAY (İHA) - Mimarlar Odası Hatay Şube Başkanı Mustafa Özçelik, Antakya kent merkezinde bulunan stadyumun imara açılmasının planlama ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğunu söyledi.

Özçelik, Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu (HAMOK) adına yaptığı açıklamada, olası bir afette mezarlık kompleksi dışında başka yeşil alanın bulunmadığını belirterek, "Hatay'ın ülke ve dünya ölçeğinde hak ettiği yere gelmesi her zaman önceliğimiz olmuştur. Kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunması, çevre ve tarihi değerlerin yaşatılması, kültürel mirasın korunması, tarımsal ve zirai üretimin arttırılmasıyla beraber yaşanabilir sağlıklı bir kent oluşturulması herkesin olduğu kadar bizlerinde görevidir. Bu bağlamda Antakya kent merkezinde bulunan stadyum alanının stadyum taşındıktan sonra imara açılacağı bilgisini maalesef aldık" dedi.

Özçelik, Antakya Stadyumu yerinin ticaret, konut, kısmen park ve küçük bir meydan olarak belirlendiğini belirtti.

Projenin yaşanılır kent görünüme uzak olduğunu söyleyen Özçelik, "Sağlıklı ve yaşanılabilir bir kentin ihtiyacı olan yeşil alanlarımız yoğun yapılaşma sebebiyle yok denecek kadar azdır. Mezarlık kompleksi dışında neredeyse başka yeşil alanımız bulunmamaktadır. İhtiyaç duyduğumuz bir kent meydanına da sahip değiliz. Kentte yaşayan bireyler olarak bu önemli ihtiyaçlarımız dururken boşalacak bu alanın imara açılması planlama ve şehircilik ilkelerine aykırıdır" diye konuştu.

(BGY-Y)



10.08.2017 14:55:51 TSI

NNNN

