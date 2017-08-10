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Afyonkarahisar'daki su kesintisi ile ilgili belediyeden açıklama

10 Ağustos 2017 Perşembe, 14:53
Afyonkarahisar'daki su kesintisi ile ilgili belediyeden açıklama

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü tarafından dün geceden itibaren Cumhuriyet Mahallesi ve Kadınana Caddesi'nin (Anbaryolu) bir bölümünde yaşanan su kesintisi ile ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, söz konusu su kesintisinin, dün gece yarısı saat 00.30 civarında Kadınaana Caddesi şehir içi su şebekesinde meydana gelen patlamadan kaynaklandığı belirtilirken, su işleri teknik ekibinin patlamadan çok kısa bir süre sonra teknik müdahalede bulunduğu ifade edildi.
Sabaha kadar süren arıza giderme çalışmalarının ardından, saat 07.00 itibariyle Cumhuriyet Mahallesi'ne su verilmeye başlandığı, Kadınana Caddesi ise gün içerisinde su verileceği duyuruldu.
(GC-

10.08.2017 14:55:58 TSI
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