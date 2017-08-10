Demir ve ekibinden Turanlı'ya ziyaret
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Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Kemal Demir ve yönetim kurulu, Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı ziyaret etti.
Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Genel Başkanı Kemal Demir ve yönetim kurulu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı makamında ziyaret etti. Turanlı ve ziyaretçileri, Zonguldak'ta amatörsporun yapısı ve sorunlarını konuşarak fikir alışverişinde bulundu. Demir, Zonguldak'ta faaliyetlerini sürdüren amatör spor kulüplerinin durumunu Turanlı'ya aktardı.
(OA-OA-Y)
10.08.2017 14:56:54 TSI
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