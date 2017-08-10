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Başkan Cabbar: "Voleybol takımlarımız daha başarılı olacak"



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KAYSERİ (İHA) - Develi Belediyespor Voleybol takımının da yer aldığı erkekler profesyonel ikinci lig takımları için çekilen kurada gruplar belli oldu.

Ankara'da bir otelde çekilen kuralarda 10 takımın katıldığı ligde maç tarihleri ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Develideki voleybol başarısının günden güne daha da ileriye gittiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Geçen seneye göre daha da tecrübe kazanan takımımız hemşerilerimizin de destekleriyle inşallah bu sezonda daha güzel başarılara imza atacaklar. Yeni sezonda takımımıza başarılar diliyorum" dedi.

(SK)



10.08.2017 15:03:41 TSI

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