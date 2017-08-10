Van'ı 'sengeser' yemeğiyle temsil edecekler
(Fotoğraflı)
Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği (VANPAD), 32'nci Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali'nde kenti 'sengeser' yemeğiyle temsil edecek.
Bolu'da bu yıl 32'ncisi düzenlenecek olan Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali'nde, VANPAD 'sengeser' yemeğiyle katılıyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan VANPAD Başkanı Sinan Pulat, "Festivalde bin kişiye 'sengeser' yemeği ikramında bulunacağız. Ekibimizle umut ediyorum ki ilimizi en güzel şekilde temsil edeceğiz. VANPAD olarak her zaman ilin tanıtımı için elimizden gelen gayreti gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz" dedi.
(ATL-MSA-Y)
10.08.2017 15:04:49 TSI
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