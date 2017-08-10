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İyeoka, Marmaris'te konser verdi

10 Ağustos 2017 Perşembe, 15:05
İyeoka, Marmaris'te konser verdi
İyeoka, Marmaris'te konser verdi

(Fotoğraflı)

Vural Efecik
MUĞLA (İHA) - ABD'li şarkıcı Iyeoka, Muğla'nın Marmaris İlçesinde sahneye çıkarak müzik ziyafeti verdi.
İyeoka, 5 konserlik Türkiye turnesinin üçüncü organizasyonunda Marmaris'e geldi. Iyeoka, kendisini izleyenlerin karşısına kırmızı uzun bir elbiseyle çıktı. Sevilen şarkılarını seslendiren Iyeoka'yı izleyenler, şarkılara eşlik de etti. Müziğe olan tutkusunu The Rock By Funk Tribe grubu ile kariyerine dönüştüren Iyeoka, o güne kadar yazdığı şiirleri caz, soul ve blues ile buluşturunca ortaya beğeni toplayan besteler çıkarmıştı.
İlk solo albümü 'Black and Blues'u 2004'te Phanai etiketiyle yayınlayan Iyeoka, U2'nun hit parçalarından 'Desire'ı da coverladığı albümü 'Hum The Bass Line'ı 2008 senesinde dinleyicileriyle buluşturdu. 2011'de R&B şarkı kategorisinde 'Bağımsız Müzik Ödülleri'ne aday gösterilen Iyeoka, Femi Kuti, Zap Mama ve Soulive gibi blues, soul ve cazın önemli isimleriyle beraber aynı sahnede performans sergileyerek müzik dünyasındaki yerinin kalıcı olduğunu kanıtladı. Sesi ve vokaliyle Nina Simone'a benzetilen Iyeoka, sevilen şarkılarıyla kentte keyifli konser verdi.
(VE-MB-Y)

10.08.2017 15:07:35 TSI
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