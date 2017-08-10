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Yüz Evler Mahallesinde park zemin ve istinat duvarı çalışması



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Develi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin merkez mahallelerdeki çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalarını Yüz Evler Mahallesinde devam ettiren ekipler mahalle içerisine yapılacak olan park için zemin çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipmanlarıyla alanı hafriyatlardan temizleyen ekiplerin yanı sıra bir diğer ekipte mahalle içerisindeki istinat duvarı çalışmalarına devam ediyor. 50m uzunluğunda, 8m genişliğinde ve 50 cm kalınlığında yapılacak olan istinat duvarı ile yol üzerindeki geçişlerin rahatlatılması ve olası toprak, haya kaymalarının önüne geçmesi hedefleniyor.

(SK)



10.08.2017 15:08:29 TSI

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