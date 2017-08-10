Odunluk yangını eve sıçramadan söndürüldü
(Fotoğraflı)
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da bir evin bahçesinde bulunan odunların tutuşması sonucu başlayan yangın binaya sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Mahmut Dolaş'a ait Yunus Emre Mahallesi 2926 nolu sokakta bulunan evin bahçesindeki odunlar bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri yangın binaya sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
(AHM)
10.08.2017 15:10:28 TSI
NNNN