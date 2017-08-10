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Trafikte öfkelerine hakim olmayı öğrendiler



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından, Özel Halk Otobüsleri şoförlerine yönelik 'Öfke Kontrolü' semineri düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından, 155 nolu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, Şehzadeler ilçesi 168 nolu Özel Halk Otobüsleri şoförlerine, 141 nolu Muradiye Kooperatifi Taşıyıcılarına ve Yuntdağı bölgesi toplu taşımacılığına yeni katılmış şoförlere yönelik 'Öfke Kontrolü' semineri düzenlendi. Seminere, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürü Himmet Güneş, Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmaca, yöneticiler ve şoförler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılışında Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz bir konuşma gerçekleştirdi.

Deniz, konuşmasında, şoförlerin sıkıntılarını ve yaşadıklarını bildiklerini belirtti. Deniz, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kanun ve yasal uygulamaları çerçevesinde Manisa merkez ve ilçelerinde toplu ulaşım hamlesini gerçekleştirdik. Tüm Manisa'nın en ücra noktasına kadar toplu ulaşım hizmetine geçmiş bulunmaktayız. Manisa'da bugün 860 adet toplu taşıma aracımız var. Bu kadar aracı sevk ve idare eden sizler psikolojinizi bozabilecek unsurlarla karşılaşıyorsunuz. Öfke Kontrolü seminerinin düzenlenmesindeki amacımız da sizlere bir nebzede olsa destek olabilmek ve karşılaştığınız durumlarla nasıl baş edebilirsiniz, bunlara çözüm bulmaktır. Mevzuatlar gereği de bu tür seminerlerin düzenlenmesi gerekiyor. Umarım Öfke Kontrolü semineri, siz şoförlerin, çevreye karşı da daha duyarlı olmasını sağlar. Bu seminerin, toplu taşıma camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden Doç. Dr. Asena Altın Gülova, tarafından 'Öfke Kontrol' üzerine seminer verildi. Doç. Dr. Asena Altın Gülova, iletişim konularına yönelik etkili iletişim davranışlarını anlatırken, öfkenin altında yatan etmenlerin ortadan kaldırılması gerektiğine vurgu yaptı.

(SC-Y)



10.08.2017 15:12:58 TSI

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