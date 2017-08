YEREL HABERLER / DENİZLİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Zolan, Ulus Bulvarında incelemelerde bulundu

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, alt yapı çalışmalarının tamamlandığı Ulus Bulvarında incelemelerde bulundu.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kent merkezinde yapımını tamamladığı alt yapı çalışmalarının ardından, üst yapıya başladığı ilk nokta olan Ulus Caddesi'nde çalışmalarda sona gelindi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni, Yol İşleri Şube Müdürü Hüseyin Çolakoğlu ve beraberindekiler ile Ulus Bulvarında incelemede bulundu.

Vatandaşların gerek araçları ile geçerken korna çalarak, gerekse ev ve işyerlerinden el sallayarak selamladığı Başkan Zolan, sürücülere, çevredeki esnaf ve vatandaşlara yine el sallayarak yanıt verdi. Bulvarın yapım sürecindeki son aşama olan asfaltlamaya Denizli-Antalya Karayolu istikametinde geçilirken, Ulus'ta yürüyen Başkan Zolan, bir süre asfaltlama makinesi kullanarak çalışanlarla sohbet etti.

Denizli'nin en önemli bulvarı

Başkan Zolan, burada yaptığı açıklamada, Ulus Caddesi'nin Denizli'nin en önemli bulvarlarından birisi olduğunu belirterek, "Burası tüm alt yapısıyla baştan aşağı tamamladığımız ve üst yapıya başladığımız bir yer. Telekom, elektrik, Türksat ve tüm doğalgaz ile ilgili olan işlerle de olağanüstü gayret sarf edildi, elektrik hatları yer altına alındı. Denizli'nin yükünü alan bu bulvarımızda asfaltlama çalışmasına başladık. İnşallah bir tarafını yakın zamanda tamamlamış olacağız. Sonrasında asfaltlanan yeri trafiğe alıp diğer kısmı asfaltlama aşamasına geçeceğiz. Bir olumsuzluk yaşamadan buradaki üstyapımızı kısa sürede bitirmiş olacağız" dedi.

Ulus Bulvarı 6 şeritli olacak

Ulus Bulvarı'nın 3 gidiş 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritli bir yol olacağını ve Denizli'nin ana trafiğini taşıyacağını kaydeden Başkan Zolan, "Trafik akışı çok seri olacak şekilde güzel planlanmış olan ve uzun yıllar kazılmayacak bir yolun inşaatını yapıyoruz. 6 şeridin yanında yanlarda da parklanma şeridimiz olacak. Burada oturan vatandaşlarımızı da düşünerek güvenli parklanma cepleri oluşturduk. Yaklaşık 2 kilometrelik bulvarı inşallah tamamlayıp milletimizin hizmetine sunacağız. Orta refüj ile ilgili de her türlü hazırlığımızı yaptık. Yeni ağaçlarla burada güzel bir peyzaj düzenlemesi yapacağız. Sonuç itibari ile Ulus, örnek bir bulvar haline gelecek" diye konuştu.

"Biz doğruyu yapmak zorundayız"

Başkan Zolan, daha sonra şunları kaydetti; "Biz bu tür projelerimizi önümüzdeki 50-100 yılı düşünerek yapıyoruz. Bir daha bu bulvar kazılmasın istedik. Ben yol konforunun bozulması sebebi ile sıkıntı çeken vatandaşlarımıza, inşaat esnasında etrafın toz ve çamur olması sebebi ile sabır gösteren vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ancak biz doğruyu yapmak zorundayız. Günü kurtarmak değil, doğru projelerin altına doğru şekilde imza atmak durumundayız. Eğer bu şehir bize emanet edildiyse, millet bize bu görevi verdiyse o millete en iyi şekilde en doğru şekilde, göz boyamadan, algı yönetmeden ve yapıyormuş gibi görünmeden köklü işlerin içine girmemiz gerekir. Kendi ikbalimizi bir kenara bırakıp her türlü sıkıntıyı ve riski göze alarak, şehrimizin geleceğine, güzelliğine ve kalıcı eserler bırakma adına bu zor işin altına girmeye karar verdik."

"Torunlarımızın torunları bu yolu ve alt yapıyı kullanacak"

Çalışmalar tamamlandığında Ulus'ta her şeyin dört dörtlük olacağını vurgulayan Başkan Zolan, "Belki torunlarımızın torunları bu yolu ve bu altyapıyı kullanacak. Ulus Bulvarımızı bitirdikten sonra diğer cadde ve bulvarlarımıza da aynı şekilde hızlı bir şekilde girip tamamlamayı düşünüyoruz. İnşallah yılsonuna kadar büyük bir çoğunluğunu, Denizlimizin hak ettiği şekilde yapmak için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Ben şimdiden vatandaşlarımızın güle güle kullanmalarını istiyorum. İnşallah kazasız belasız bu yolumuz milletimize hizmet versin. Tabi ki vatandaşlarımız yolun konforuna güvenerek hızlı gitmesin. Trafik güvenliği elden bırakılmasın" diye konuştu.

10.08.2017

