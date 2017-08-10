Milli İrade Caddesinde refüj yapımı devam ediyor
(Fotoğraflı)
Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de şehir trafiğinin en yoğun olduğu merkezlerin başında gelen Milli İrade Caddesi'nin Nevşehir Valiliğine kadar olan bölümün kısa süre içerisinde trafiğe açılmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.
Nevşehir Belediyesi tarafından ana arterlerin sıcak asfaltla kaplanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde, gerçekleştirilen alt yapı çalışmalarının ardından sıcak asfaltın birinci katının atılmasının ardından orta refüj çalışmaları ile kaldırım düzenlemeleri devam ediyor.
Nevşehir Belediyesi hizmet birimlerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen refüj ve kaldırım düzenlemelerinin tamamlanmasıyla birlikte, ikinci kat sıcak asfaltının atımı ile birlikte, Milli İrade Caddesi trafiğe açılacak.
(COŞ-SK)
10.08.2017 15:16:39 TSI
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