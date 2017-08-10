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Gebze'nin projeleri masaya yatırıldı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 15:16
Gebze'nin projeleri masaya yatırıldı
Gebze'nin projeleri masaya yatırıldı

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Gebze'de devam eden ve kazandırılacak projeleri masaya yatırdı.
Başkanlık toplantı salonunda düzenlenen hizmet sunumunda Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram'a devam eden yatırımlar ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Nilay Ayran'ın yanı sıra Başkan Danışmanı Şakir Bitmez ve ilgili teknik birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda, hazırlanan slayt gösterimi eşliğinde projeler tek tek ele alınarak değerlendirmelerde bulunuldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koordineli bir şekilde devam çalışmalara ilişkin istişarenin de yapıldığı değerlendirme toplantısında Başkan Köşker ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram'a Gebze Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan hizmetlere ve devam eden projelere ilişkin de bilgi verdi. Toplantının oldukça verimli geçtiğini dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve ekibi tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
(UK-İÇ)

10.08.2017 15:18:54 TSI
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