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Kur'an-ı Kerim kursu öğrencilerine piknik motivasyonu



(Fotoğraflı)



Ergin Yıldız

EDİRNE (İHA) - Edirne Süloğlu ilçesi Akardere Köyü Kuran-ı Kerim kursu öğrencileri, köy korusunda piknik yaparak motive oldular.

Akardere Köyü Kur'an-ı Kerim kursunda eğitim gören 18 öğrenci, Akardere korusunda piknik yaparak stres attı. Gün boyu kurs arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçiren öğrenciler, piknik organizasyonundan memnun kaldılar.

Akardere Köy Muhtarı İlhan Sürgülü, Kur'an-ı Kerim kursu öğrencilerinin piknik yapmalarının yaz tatili sürecinde öğrencilere moral ve motivasyon verdiğini belirterek, "18 Kuran kursu öğrencisi muhtarlığın katkılarıyla güzel bir gün geçirdi. Bu organizasyonu her yıl yapmayı hedefliyoruz. Köy halkımız bizim için önemli. Köyde yaşayan çocuklarımızın mutlu olması bizim için bir görev. Çocuklarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz. Piknik yapmalarına vesile olmakta bize gurur verdi" dedi.

(EY-MEF-Y)



10.08.2017 15:19:02 TSI

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