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Nevşehir'de Doğa Koleji temel atma töreni yapıldı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 15:17
Nevşehir'de Doğa Koleji temel atma töreni yapıldı
Nevşehir'de Doğa Koleji temel atma töreni yapıldı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de Doğa Kolejinde temel atma töreni yapıldı.
Nevşehir'de Doğa Koleji temel atma töreni bugün düzenlenen tören ile yapıldı. Törene Doğa Koleji Nevşehir kampusu sahibi Halis Uluer'in yanı sıra Nevşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Bayram Ekici ve davetliler katıldı. Temel atma töreni öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Nevşehir kampusu sahibi Halis Uluer inşaatın Şubat 2018 yılında tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi. Uluer, "Nevşehir'imize özel adına yakışır bir şekilde okulumuzun bugün temelini atıyoruz. Okulumuz 65 derslikli olup içerisinde anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi olacaktır. Aynı zamanda okul kampusumuzda spor salonu, fitnes s salonu ve yüzme havuzu bulunacak. Bin 500 öğrenci kapasiteli okumuzu Allah izin verirse 2018 Şubat ayında tamamlamayı hedefliyoruz. 2018-2019 eğitim öğretim yılına da hizmet vermeye başlayacağız" diye konuştu.
Uluer'in açıklamasının ardından Mahmut Sami Kemikkıran tarafından edilen dua sonrasında okulun temel atma töreni gerçekleştirildi.
(COŞ-SK)

10.08.2017 15:19:13 TSI
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