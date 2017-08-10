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Çan Belediyesi açık hava sinema geceleri başladı



(Fotoğraflı)



Güven Şahin

ÇANAKKALE (İHA) - Çan Belediyesi, Açık Hava Sinema Geceleri adı altında Çanlı vatandaşları klasik Türk filmleriyle buluşturuyor.

Çan Belediyesi tarafından ücretsiz düzenlenen 'Açık Hava Sinema Geceleri', Çan Seramik Mahallesinde başladı. Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu'nun talimatları doğrultusunda başlatılan etkinlik, her hafta iki mahallede saat 21.00'da perdelerini açıyor. Çan Belediyesi'nin "Mahallemde Şenlik Var!" sloganıyla ücretsiz gerçekleştirdiği etkinlikle, kültür ve sanat şehri olma yolunda hızla ilerleyen Çan'da Açık Hava Sinema Geceleri 9 Ağustos tarihinde Seramik Mahallesindeki ilk gösterimiyle başladı. Türk sinemasına damga vuran Klasik Türk Filmlerine Çanlı vatandaşların ilgisi ise oldukça yoğun oldu.

Çan Belediyesinin gerçekleştirdiği Açık Hava Sinema Geceleri etkinliği, Çanlılara nostaljik zaman geçirme imkanı sağlarken küçükleri de geçmişin kültürüyle tanıştırıyor. Her mahallede ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlikte Çan Belediyesi, etkinliğe katılan tüm vatandaşlara ücretsiz çekirdek, patlamış mısır ve gazoz ikram ediyor. Etkinlikler hakkında açıklamada bulunan Başkan Kuzu, " Çocukluğumuzun en sevilen filmlerinden oluşan Açık Hava Sinema Gecelerimiz, bu filmleri daha önce izleyemeyenler ve tekrar izlemek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat. Buradaki amacımız eski ve unutulmaya yüz tutmuş olan geleneklerden biri olan açık havada sinema gösterimini Çanlı hemşerilerimizle birlikte yeni yaşamak. Ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz Açık Hava Sinema Gecelerimizin tüm Çan halkımızı ailecek davet ediyorum" dedi.

(UYC)



10.08.2017 15:24:45 TSI

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