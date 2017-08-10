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Darıcalı sporcular Gaziantep'ten 5 madalya ile döndü



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Gaziantep'te düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaşaltı Türkiye Şampiyonası'nda yarışan Darıca Eğitim Spor Kulübü sporcuları, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile şampiyonayı tamamladı.

Gaziantep'te 3-5 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaşaltı Türkiye Şampiyonası'nda 50 ilden bin 450 sporcu mücadele etti. Şampiyonaya katılan Darıca Eğitim Spor Kulübü sporcularından Alper Çoban,Gizem Öztürk ve Meryem Mazlum ikinci olarak gümüş madalya kazandılar. Bora Patka ile Eren Adilyılmaz ise şampiyonayı üçüncü tamamlayarak bronz madalya elde ettiler.

Üç gün boyunca süren şampiyonada 33 dalda madalya sahiplerini bulurken 53'nü toplayan İstanbul 10 altın, 13 gümüş, 30 bronz madalya ile turnuvanın en başarılı ili oldu. Ankara üç altın, üç gümüş, beş de bronz madalya olmak üzere toplam 11 madalya ile ikincilik koltuğuna oturmayı başarırken Kocaeli ise üç altın, üç gümüş, dört bronz madalya ile üçüncü oldu. Şampiyonada 22 il madalya kazanırken altı il de birer madalya ile organizasyonu tamamladı.

(UK-GY-Y)



10.08.2017 15:26:10 TSI

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