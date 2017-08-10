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Rulo Balya Silajı için Aziziye'de 'Tarla Günü' düzenlendi



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - DAP İdaresi desteğiyle alınan Rulo Balya Silaj Makinası, düzenlenen Tarla Günü etkinliğiyle çiftçilere tanıtıldı.

Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Doğu Anadolu Bölgesinde, besin değeri ve verimliği yüksek yem bitkilerine destek sağlayan DAP İdaresi, bununla birlikte, aldığı tarım makinalarının tanıtımını yaptırarak, çiftçilerde farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Erzurum İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Aşkale ve Aziziye İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin ortaklaşa düzenlediği Tarla Günü'nde, geçen yıl, DAP İdaresi tarafından finanse edilerek alınan ve Aşkale İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne verilen Rulo Balya Silaj Makinesinin tanıtımı yapıldı. Tarla Günü'nde silajla beslenen hayvanlardaki verim artışına dikkat çekildi.

Uzun yıllar köyde yaşadığını, çobanlık yaparak aile ekonomisine katkı sağlamaya çalıştığını ifade eden Av. Fakirullah Temur, avukat olmasına rağmen çiftçilik yapmanın özlemini hep içinde hissettiğini söyledi. Her ne olursa olsun yapılan işin sevilerek yapılması gerektiğine dikkat çeken Temur, "Hele hele tarım ve hayvancılık mutlaka sevilerek yapılması gereken bir meslek. İyi bir çiftçi olmak için ilk önce hayvanı sevmek lazım. Sevmezseniz yapamazsınız. Bunun yanında, yeni şeyleri de üretmeyi sevmek lazım. Maalesef atadan dededen kalma şeklindeki çiftçilik artık yürümüyor. Bizim de diğer milletler gibi yeniliklere açık bir şekilde çiftçiliği sürdürmemiz gerekiyor. Şimdi gördüğünüz bu faaliyette Erzurum'da yeni bir faaliyet. Geçen yıldan başlayan bir faaliyet ama biz bu sene talip olduk. Hayvancılığı başarılı bir şekilde yapmanın temel prensibi kaliteli kaba yem. Mısır, yonca, çayır otu gibi. Bunların da silaj formunda yedirilmesi gerekiyor. Dünya bunu bu şekilde kullanıyor. Silaj formu dediğimiz şey, otu yeşil formunda, bozmadan 2-3 yıla kadar saklıyor. Otu kurutursanız, zaman geçtikçe besin değeri kayboluyor. Silaj öyle değil kaldıkça besin değeri artıyor. Bu makinalar kapımıza gelen büyük bir nimet. Bu makinayı bir çiftçinin alması mümkün değil. DAP İdaresi almış ve bizim hizmetimize sunmuş. Aklın yolu bir ve başarılı olmak istiyorsak silaj yapmamız lazım" şeklinde konuştu.

Erzurum Gıda, Tarım Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Ferhat Han, Erzurum'daki tarım alanları ve hayvan sayılarıyla ilgili bilgiler verdi. Sözü yem bitkilerine getiren Han, "Bu anlamda ilimizin ekonomisi de genel olarak tarıma dayalı. Tabii hayvancılıkta işletme giderlerinin yüzde 70'i yem giderleri. Yemin de en önemli unsuru kaba yem. Fakat maalesef ilimizde hayvan beslenmesinde kullanılan kaba yem kalite açısından daha düşük olan saman ve çayır otu şeklinde. Burada tritikale silajına ayrı bir başlık açmak gerektiğini düşünüyorum. Tritikale yonca silajıyla birlikte ham protein oranı ve hazım olabilirlik değeri en yüksek kaba yem olarak tarif edilebilir. Dolayısıyla kaliteyi ve verimliliği artırabilmek adına buradaki silajın yapımını hem de tüketimini yaygınlaştırmamız hem de artırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda DAP İdaresi Bölge Başkanlığına sunduğumuz bir proje ile yaklaşık 140 bin lira silajlık tritikale tohumluğu alımına yönelik. Bu projeyle toplam 100 ton civarında tohumluk alıp bunu Aşkale, Aziziye, Yakutiye ve Palandöken ilçelerindeki üreticilerimize dağıtımını gerçekleştirdik. Aynı zamanda bugün burada gördüğünüz traktör ve silaj makinasıyla birlikte Aşkale İlçe Müdürlüğümüz aracılığıyla yapılan ve DAP İdaresi finansmanıyla sağlanan bu projeyle yaklaşık 560 bin lira bir kaynak kullanımı gerçekleşti. Bugüne kadar DAP İdaresi Başkanlığına 2015-2017 yılları arasında sunduğumuz yaklaşık 10 projede Başkanlığımız aracılığıyla 4,5 milyon lira civarında bir destek sağlanmış oldu. Bu anlamda, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanımız sayın Adnan Demir'e ve çalışma arkadaşlarına bizim projelerimize vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızda nicelikten çok niteliğe önem vermemiz gerektiğini, verimliliğin yanında kaliteyi de artırmamız gerektiğini de ifade ederek bugün burada tarla günümüze iştirak eden herkese teşekkür ediyor, saygılarımı arz ediyorum" şeklinde konuştu. İdarenin kuruluşundan sonra bölgenin potansiyeli üzerinde çalıştıklarını ve öncelikli olarak tarım ve hayvancılık alanlarına yöneldiklerini ifade eden Başkan DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, işe Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projelerini destekleyerek başladıklarını anlattı.

Demir, şunları söyledi:

"Çünkü, kaba yemi ucuza mal etmemiz gerekiyordu. Şu anda bütçemizin yüzde 50'sinden fazlasını tarımsal sulama projelerine kullandırıyoruz. Biz bugüne kadar 900 adet projeyi destekledik. Bunu yaparken bin 200 hektar civarındaki araziyi sulamaya kavuşturduk. Buna devam edeceğiz. Bir de meraya dayalı hayvancılık yapılan alanlarımız vardı. Merada, yem kadar kıymetli olan hayvanın su ihtiyacının da karşılanması gerekiyor. Bunun için bölge illerinde toplam 170 civarında hayvan içme suyu göleti yaptık. Etrafını çevirerek ön tarafına da sıvatlar koyduk. Ayrıca, mera dışında kalan yerleşim yerlerine de toplam 20 bin adet sıvat dağıttık. Bu 20 binin 3 bin tanesini Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne verdik ve onun aracılığıyla bu sıvatlar dağıtıldı. Verimlilik yem bitkisinde hasat zamanında başlar. Bölgede silaj kültürümüz yavaş yavaş gelişiyor. Mısır silajı kültürü yavaş yavaş oturdu. Ama sadece mısır silajıyla yetinmememiz gerekiyor. Geçen sene, Tarım İl Müdürümüzle beraber belirli üç ilçemize 100 ton civarında tritikale tohumu dağıttık. Fakat bunun takibini yapacağız. Çiftçilerimizin bunu hayvanlara yedirirken beklediğimiz canlı ağırlık artışını sağlamış olacak mıyız veya süt üretim artışını sağlamış olacak mıyız? Onun için bu işin öncülüğünü de Aşkale İlçe Tarım Müdürlüğü yapacak. Çünkü en çok hasadın ve balyalamanın yapıldığı yer orası. Şu ana kadar 700 civarında bir balya yapıldı. Bu balyaların her birisi 700 kilo ağırlığında. Bu makinayı biz aldığımız zaman tek başına makine almakla iş bitmediğini gördük. Ardından mecburen bu traktörü de aldık. Biz bu makinayı kendimiz için almadık. Siz Erzurumlu çiftçi kardeşlerimiz için aldık. Evet bu makine bir yeniliktir. Bu makine tasarlanırken silaj maliyetini aşağı çekmek için balyada belirli bir büyüklük öngörülmüş. Onun için bir balya açıldığı zaman hemen bozulabilecek diye bir şey yok. Bu makinenin günde yaklaşık 300 tane balya yapabilecek kapasitesi var. Kısmet olursa bu sene yine tritikale tohumu dağıtmaya devam edeceğiz. Bu balyaların bir sıkıntısı yükleme bindirme sıkıntısı var. Bunun için 2 tane de ataçman aldık. Biz bu işi hevesli olan çiftçilerimizle yürütmek istiyoruz. Fakirullah Bey'e ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu makinalarla birlikte hizmetleri daha da artırmayı arzu ediyoruz."

Konuşmaların ardından, daha önce biçilen yoncalar rulo balya yapıldı ve streç ile sarılarak tarla üzerine bırakıldı. Program, tarla günü seyrinin ardından sona erdi.

Aziziye ilçesi Beypınarı Mahallesi'nde Fakirullah Temur'a ait tarlada gerçekleşen programa, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Erzurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Ferhat Han, Aşkale, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye İlçe Müdürleri, DAPHAN Sulama Birliği ve Erzurum Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Emrullah Akpınar, Aziziye Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erdal Şengül, Beypınar Köyü Muhtarı Binali Kadıoğlu, girişimci çiftçi Av. Fakirullah Temur, Aşkale ve Aziziye ilçesinden katılan muhtarlar, tarım ve hayvancılık sektöründe hizmet veren STK temsilcileri, Aşkale ve Aziziye ilçesindeki çiftçiler katıldı.

(ERZ-Y)



10.08.2017 15:26:56 TSI

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