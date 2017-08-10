Özel havayolu uçağı su gösterisiyle karşılandı
(Fotoğraflı)
Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da özel bir havayoluna ait uçağın ilk uçuşunu gerçekleştirdiği Adıyaman'da uçak su gösterisiyle karşılandı.
Ankara-Adıyaman ve Adıyaman-Ankara uçuş seferlerini haftada 3 gün gerçekleştirecek. Ankara'dan Adıyaman'a gerçekleştirilen ilk uçuş seferinde uçak su gösterileri ile, yolcular ve görevliler ise çiçeklerle karşılandı. Türk Hava Yolları ve Anadolujet'in ardından özel bir havayolu şirketine ait uçaklarının sefere başlaması kentte memnuniyetle karşılandı.
Rekabetin uçuş fiyatlarına olumlu yansıyarak biletlerin ucuzlaması bekleniyor.
(AHM)
10.08.2017 15:28:57 TSI
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