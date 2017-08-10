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Şahinbey belediyesi tarihe ışık tutuyor



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun tarafından yaptırılan ve tarihe ışık tutan Milli Mücadele Müzesini gezdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun organize ettiği geziye Yerel Yönetimler Başkanı Erol Kaya'nın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediyesi Başkan Yardımcıları ve kurum müdürleri katıldı.

Tarihe ışık tutan bir çalışma

Şahinbey Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanarak bölge turizmine kazandırılan Şehreküstü Konakları ve Milli Mücadele Müzesini ziyaret eden AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yapmış olduğu çalışmaların tarihe ışık tuttuğunu ifade etti. Sonrasında tarihe ışık tutan Şehreküstü Konaklarını ve Milli Mücadele Müzesini AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yapmış olduğu Milli Mücadele Müzesinin tarihe ışık tutması adına önemli bir çalışma olduğunu ifade etti.

Gaziantep önemli bir aşama kaydetti

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya belediyelerin yaptığı hizmetlerin de önemli olduğunu belediyelerin dünden bugüne yaptığı hizmetleri değerlendirdiklerini belirtti. Gaziantep'e her geldiğinde Gaziantep'in bir adım daha ileride gittiğini, özellikle kentsel dönüşüm çalışmaları anlamında Gaziantep'in önemli bir aşama kaydettiğini vurguladı.

Bu vatan kolay kazanılmadı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak Gaziantep'in tarihi dokusunu gün yüzüne çıkarıp şehri güzelleştirmek ve geçmişle günümüz arasında bir bağ kurarak, çocukların bu cennet vatanın nasıl kazanıldığını en iyi şekilde göstermek olduğunu ifade etti.



10.08.2017 15:30:34 TSI

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