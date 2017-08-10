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KAPEM'de 37. dönem eğitimleri Eylül ayında başlayacak

10 Ağustos 2017 Perşembe, 15:29
KAPEM'de 37. dönem eğitimleri Eylül ayında başlayacak
KAPEM'de 37. dönem eğitimleri Eylül ayında başlayacak

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Örgün eğitim alanında kurumsallaşan Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)'de, 37. dönem eğitimleri Mayıs ayı içerisinde başlayacak.
2005 yılından beri 18 ve üst yaş grubundaki kişilerin yanı sıra eğitilebilir düzeydeki engellilerin eğitim hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla, Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi tarafından Eylül ayında başlatılacak eğitim çalışmaları sonrasında gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları da verilecek.
Kadın Üst Giysileri Dikimi, Dekoratif Örtü Dikimi, Kadın Dış Giysileri Dikimi, Elde Çin İğnesi, Elde Kurdela İşi, Kadın Giysileri Kalıp Hazırlama, Bilgisayar Kullanımı, Bilişim Teknolojileri Donanım, İngilizce Seviye A-1, Arapça Seviye A-1, Kumaş Abajur Yapma, Makinede Çin İğnesi, Voleybol ve Basketbol eğitimlerinin verileceği KAPEM'in 37. Dönem eğitimleri, 4 ay süre ile devam edecek.
Alanlarında uzman bir eğitici kadrosu tarafından yapılacak 37. dönem eğitimleri, Cami Cedit Mahallesi Belediye Caddesi üzerindeki Nevşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Eğitim Merkezi başta olmak üzere Nevşehir Belediyesi'ne ait Köylü ve Organik Ürünler Pazarının ikinci katındaki KAPEM eğitim birimi, 2000 Evler Mahallesi Kadın Eğitim Birimi, Cevher Dudayev Mahallesi Kadın Eğitim Birimi ve Kıratlıoğlu Mahallesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
(COŞ-SK)

10.08.2017 15:32:29 TSI
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