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Vali Yazıcı, çözüm odaklı çalışıyor

10 Ağustos 2017 Perşembe, 15:30
Vali Yazıcı, çözüm odaklı çalışıyor
Vali Yazıcı, çözüm odaklı çalışıyor

(Fotoğraflı)

Taşkın Sarıca
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı göreve geldiği günden bu yana esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinlemeye ve bu doğrultuda çözümler üretmeye devam ediyor.
Vali Ersin Yazıcı, Altıeylül ilçesi Ovabayındır ve Sıvatpınar Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek, sohbet etti. Vatandaşlarla tek tek ilgilenerek vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Vali Yazıcı, sorun ve beklentileri imkanlar dahilinde çözeceklerini ifade etti. Vali Yazıcı, gösterdikleri misafirperverlik ve sıcak karşılamadan dolayı vatandaşlara teşekkür ederek, kurum amirleriyle birlikte vatandaşların taleplerini dinledi. Vatandaşların dile getirdiği sorunların çözümü noktasında ilgililere talimat verdi.
Vatandaşların sorunlarını yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla geceli gündüzlü çalıştıklarını belirten Vali Yazıcı, "Zaman zaman ilçe ve mahalle ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Bugün Altıeylül ilçesi Ovabayındır, Sıvatpınar mahalle sakinleri ve muhtarların sorun ve taleplerini dinlemek, iletilen sorunlara imkanlar ölçüsünde çözüm bulmak için ziyaret gerçekleştirdik. Mahallelerimizde yaşayan sakinlerimizin sorunlarını, taleplerini ilk elden öğrenmek ve değerli çalışma arkadaşlarımızla beraber yine çözüm yollarını, yöntemlerini burada ortaya koymak adına vatandaşlarımızla bir aradayız. Temel amacımız vatandaşlarımıza sağlıklı, hızlı ve kesintisiz hizmet sunmak. Amacımız, vatandaşa hizmeti en sağlıklı ve en verimli bir şekilde ulaştırmaktır. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin.Vatandaşlarımızın her zaman olduğu gibi dert ve sıkıntılarını dinleyeceğim, varsa sorunlarına yardımcı olacağız" dedi.
Devletin tüm imkanlarının vatandaşın huzur ve güvenliği için seferber edildiğini belirten Vali Yazıcı, "Bu ziyaretlerdeki amacımız vatandaşlarımızla hasbihal etmek ve dinlemek maksadıyla buraya geldik. Bütün amacımız vatandaşımızı mutlu kılmak. Zaten devletin varlık amacı vatandaşını huzurlu ve mutlu yaşatmak. Devlet olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Vatandaşlarımızın yanında olmak, devletimizin şefkatini, güler yüzünü ve hoşgörüsünü vatandaşlarımıza göstermek ve her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek için her zaman bir aradayız. Bizler hep birlikte Kaymakamımızla, Belediye Başkanımızla, Muhtarlarımızla birlikte halkımızın sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarıyla ilgilenmek bizlerin vazifesidir. Bu devlet halkımızın hizmetinde. Dediğim gibi her zaman için kapımız açık. Her zaman için gelebilirsiniz. Sıkıntılarımızı paylaşabiliriz. Ben hepinizi sevgiyle ve saygıyla tekrar selamlıyorum" şeklinde konuştu.
Vali Yazıcı, ziyaret ettiği mahallelerde yanına gelen çocuklarla da yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi.
(TS)

10.08.2017 15:32:49 TSI
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