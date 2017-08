YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gençlik Eğitim Merkezleri başarı çıtasını yükseltiyor

Gençlik Eğitim Merkezleri başarı çıtasını yükseltiyor



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana'da dar gelirli öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla 12 ilçede 13 şubeyle faaliyet yürüten Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezleri, 2017-2018 eğitim, öğretim döneminde hizmet kalitesini yükseltmek adına seminerler dizisini başlattı.

Gençlik, Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı'na bağlı olarak Temel Eğitimden Orta Eğitime Geçiş (TEOG) Sınavı ile Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LYS) giren ortalama 12 bin öğrenciyi her yıl ücretsiz olarak geleceğe hazırlayan Gençlik Eğitim Merkezleri, kadrosunda görev yapan idareci ve öğretmenlere yönelik eğitim seminerleri dizisinin ilkini 75. Yıl Sanat Galerisi'nde gerçekleştirdi. Seminerde, TEOG'da yüzde 98, LYS'de yüzde 95.7 oranında başarı sağlayan Gençlik Eğitim Merkezleri'nin uzman kadrosu, Yerel Yönetimler Uzmanı Derya Tüzen Ertem ile Eğitim Talim Terbiye ve Pedagojik Formasyon Kitapları Yazarı Ali Yılmaz'ı can kulağıyla dinledi.

Derya Tüzener ve Ali Yılmaz, seminere katılan 200 meslektaşına motivasyon, eğitim koçluğu, kişisel gelişim, başarı odaklı çalışma, kriz yönetimi ve bireyi hayata hazırlama konularında bilgiler aktardı.

Adana'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın ardından en büyük eğitim hizmetini Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezleri'nin sunduğunu vurgulayan Gençlik, Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı, Gençlik Merkezleri ve Meslek Edindirme Şube Müdürü Ahmet Küncü, Başkan Hüseyin Sözlü'nün geleceğin teminatı olan çocukların çağın gereklerine uygun biçimde eğitimlerini tamamlamaları ve geleceğe eksiksiz hazırlanabilmeleri için Adana Büyükşehir Belediyesi'nin tüm imkanlarını seferber ettiğini vurguladı.

Ahmet Küncü, Adana Büyükşehir Belediyesi olarak hem okul döneminde hem de yaz tatilinde gerçekleştirdikleri organizasyonlarla öğrencilerin hem ders başarısını, hem de moral motivasyonlarını yükseltecek etkinlikleri yeni dönemde de sürdüreceklerini aktardı. Küncü, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini şekillendiren eğitim süreci, sadece bireylerin değil, toplumumuzun geleceği için de büyük önem taşıyor. Bu amaçla, Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, her yıl 12 bin çocuğumuza, gencimize ücretsiz kurslar veriyoruz. Gençlik Eğitim Merkezlerimize devam eden öğrencilerimizin, birbirinden değerli fakülteleri kazanma başarısı göstermesi bizlere büyük gurur ve mutluluk yaşatıyor. Bu yıl da Seyhan, Çukurova, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, İmamoğlu, Karataş, Kozan, Feke, Saimbeyli, Karaisalı ilçelerindeki 13 Gençlik Eğitim Merkezimizde öğrencimize ücretsiz kurslarda sınavlara hazırlanma imkanı sunacağız" diye konuştu.

(ELF-Y)



10.08.2017 15:33:17 TSI

NNNN