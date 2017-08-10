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Vali Azizoğlu Oltu, Şenkaya ve Olur ilçesinden muhtarlar ile bir araya geldi



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu başkanlığında Oltu'da, Oltu, Şenkaya ve Olur ilçesinden muhtarların katılımı ile "Girişimci, Esnaf ve Çiftçilerimize Verilen Devlet Desteklerinin Tanıtım Toplantısı " düzenlendi.

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Vali Seyfettin Azizoğlu, Türkiye'nin konum itibari ile bölgede önemli bir yere sahip olduğunu dile getirerek " Türkiye Cumhuriyeti devleti huzurlu mutlu, güvenli ve güçlü olur ise, sadece Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayanlar değil, aynı zamanda bütün bu coğrafyada yaşayan insanlarda, huzur ve barışa sahip olacaklardır" dedi.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu Oltu'da Oltu, Şenkaya ve Olur ilçesinden muhtarlarla bir araya geldi. Vali Seyfettin Azizoğlu Oltu'ya gelişinde Oltu kaymakamlığı önünde Kaymakam Şenol Turan ve ilçe müdürleri tarafından karşılandı. Kaymakamlıkta kısa bir brifing alan Vali Azizoğlu daha sonra Oltu Efkan Ala Kültür Evi'nde muhtarlarla bir araya geldi. Vali Seyfettin Azizoğlu, bölgede yaşayan halkımızın emniyet, asayiş, sosyal, kültürel ve sağlık gibi birçok konuda dile getirmek istedikleri konular ile ilgili onları birinci elden onların ağzından dinleyip ona göre çözüm üretmeye çalıştıklarını dile getirerek, bu seneki en büyük toplantıyı Oltu'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Vali Azizoğlu, Türkiye'nin son birkaç yıldır önemli bir süreçten geçtiğini kaydederek, "Bu dar boğazı aştığımızda, bütün engelleri aşmış bir ovada dörtnala giden bir at gibi hızla hedefe giden bir ülke haline geleceğiz. Bu millet bu işi başaracak, bu dar boğazdan bu ülke çıkacak ve hedefine de ulaşacaktır. Hedeften kastım nedir diye sorarsanız, Türkiye Cumhuriyeti devleti huzurlu, mutlu, güvenli ve güçlü olursa, sadece Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayanlar değil, aynı zamanda bütün bu coğrafyada yaşayan, bütün insanlarda huzur ve barışa sahip olacaklar, barışı temin etmiş olacaklardır" diye konuştu.

Esas olan tek şeyin ülkemizi hızla kalkındırmak, hızla geliştirmek olduğunu dile getiren Vali Azizoğlu "Tek yapmamız gereken şey çalışmak. Başka bir imkânımızda yok. Hükümetimiz geçen yıldan itibaren 23 ilde cazibe merkezi ilan etti. Bunlardan biride Erzurum. Şuanda Erzurum'a 20 milyar TL' lik yatırım talebi var. Bu yatırımları buralara getirdiğimizde, buradaki gençlerimiz teknisyenlerimiz burada çalıştığında, Erzurum göreceksiniz Doğu Anadolu'nun en büyük sanayi merkezi olacak. Erzurum iki sene sonra Türkiye'den Ortadoğu'ya, İran'a, Orta Asya'ya ihracat yapılan en önemli şehir haline gelecektir. Ovit tünelinin açılması ve demir yolunun da Pekin'e kadar uzatılmasıyla Erzurum ve bu bölgedeki diğer iller, çok gelişmiş ve kalkınmış olacaktır" ifadelerini kullandı.

Vali Seyfettin Azizoğlu açıklamalarının ardından, muhtarlara tek tek söz vererek onların sorunlarını dinledi. Oltu, Şenkaya ve Olur ilçesinden gelen muhtarlar, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'ndan içme ve sulama suyu talebi, orman yolu, korucu talebi gibi konularda isteklerde bulundu. Sorunların dinlenmesinin ardından toplantının ikinci aşamasında, KUDAKA, DAP, KOSGEB ve Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Başkanlığı yetkilileri tarafından cazibe merkezi konusunda vatandaşlara bilgiler verildi. Oltu'da düzenlenen toplantıya, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alparslan, İl Jandarma Komutanı Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Toprak'ta eşlik etti.

(ERZ-Y)



10.08.2017 15:33:37 TSI

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