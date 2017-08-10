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Yaşlı kadın, uçuruma düşen ineğinin kurtarılmasını battaniyeye sarılarak bekledi

10 Ağustos 2017 Perşembe, 15:32
Yaşlı kadın, uçuruma düşen ineğinin kurtarılmasını battaniyeye sarılarak bekledi
Yaşlı kadın, uçuruma düşen ineğinin kurtarılmasını battaniyeye sarılarak bekledi

(Fotoğraflı)

Ahmet Akbuğa
ERZURUM (İHA) - Erzurum'da 90 yaşındaki kadın, uçuruma yuvarlanıp ayakları kırılan ineğinin geceden sabaha kadar kurtarılmasını battaniyeye sarılarak bekledi.
Erzurum'un İspir ilçesinde yaşlı kadının geçim kaynağı olan inek, uçuruma yuvarlandı. Vatandaşların kurtaramadığı inek için AFAD ekibine bilgi verildi. Bunun üzerine Erzurum'dan İspir ilçesine giden AFAD ekibi ve onlara yardımda bulunan dağcılar gece boyu sabahın ilk ışıklarına kadar çalışarak uçurumdaki ineği kurtararak yukarı çıkardı.
Yukarı çıkarılan ineğin ayaklarında ve çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi. Yerinden hareket edemeyen inek AFAD ekipleri tarafından mağdur durumda olan ailenin evine kadar götürülerek teslim edildi.
İneği uçuruma yuvarlanan yaşlı kadın, kurtarma çalışmalarını geceden sabaha kadar battaniyeye sarılarak izlerken görenleri duygulandırdı.
(AA-AA-Y)

10.08.2017 15:35:24 TSI
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