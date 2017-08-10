YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ekipler kayıp vatandaş için seferber oldu

Ekipler kayıp vatandaş için seferber oldu



(Fotoğraflı)



ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Yarış köyünde 3 gündür kayıp olan İbrahim Çetin (78)'i arama çalışmaları sürüyor. Jandarma ekipleri ve iz takip köpeği, Polis, AFAD, AKUT ve köylüler, eski kömür ocağı göleti ve bölgede arama çalışmaları yürütüyor.

Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Yarış köyünde son kez Salı sabahı 6.30'da görülen İbrahim Çetin'i arama çalışmaları sürüyor. Köy muhtarı Sadettin Çakır, bölgede yapılan arama çalışmalarını eski kömür ocağı göletinde yoğunlaştırıldığını söyledi. Polis, AFAD, AKUT ve Köylülerin katıldığı arama çalışmalarına, Jandarma ekipleri ve iz takip köpeği de destek veriyor.

(GD)



10.08.2017 15:39:57 TSI

NNNN

