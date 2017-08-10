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Ekipler kayıp vatandaş için seferber oldu

10 Ağustos 2017 Perşembe, 15:37
Ekipler kayıp vatandaş için seferber oldu
Ekipler kayıp vatandaş için seferber oldu

(Fotoğraflı)

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Yarış köyünde 3 gündür kayıp olan İbrahim Çetin (78)'i arama çalışmaları sürüyor. Jandarma ekipleri ve iz takip köpeği, Polis, AFAD, AKUT ve köylüler, eski kömür ocağı göleti ve bölgede arama çalışmaları yürütüyor.
Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Yarış köyünde son kez Salı sabahı 6.30'da görülen İbrahim Çetin'i arama çalışmaları sürüyor. Köy muhtarı Sadettin Çakır, bölgede yapılan arama çalışmalarını eski kömür ocağı göletinde yoğunlaştırıldığını söyledi. Polis, AFAD, AKUT ve Köylülerin katıldığı arama çalışmalarına, Jandarma ekipleri ve iz takip köpeği de destek veriyor.
(GD)

10.08.2017 15:39:57 TSI
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