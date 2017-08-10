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Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlık ettiği ve Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Özgün'ün yanı sıra birlik üyeleri katıldı.

Toplantıda, Nevşehir merkez köylerine 40 bin metrekare kilitli taş ve 5 bin metre bordür alımı işi ile ilgili yüklenici firmanın süre uzatımı talebinin görüşülüp değerlendirilmesine karar verildi. Ayrıca, 2017 yılı Köydes projesi dahilinde, merkez ilçe Çardak Köyü 200 metreküp su deposu onarım yapım işi ve Nevşehir merkez ilçe köyleri için ahşap&metal oturma bankları alımı işinin, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmeliği gereğince doğrudan temin ihalesi işlerinin görüşülüp değerlendirilmesi yapıldı.

(COŞ-SK)



10.08.2017 15:46:02 TSI

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