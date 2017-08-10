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Hastalar palyatif bakım desteği ile moral buluyor



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı Kahta Devlet Hastanesi bünyesinde 2016 yılında hizmet vermeye başlayan Palyatif Bakım Ünitesi, vatandaşlardan tam not alıyor.

Sağlık durumu ağır olan, kanserin son evrelerini yaşayan hastaların son dönemlerini huzur içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla kurulan ünite, hasta yakınlarına da büyük destek oluyor. Sağlık durumu ağır hastaların son dönemlerini rahat geçirmelerini sağlamak ve yakınlarına destek olmak amacıyla açılan "Palyatif Bakım Üniteleri" ile en zor durumdaki hastalar ve yakınları moral buluyor. Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Abdulkadir Dost, hastaların yaşam kalitesinin artırılmasının amaçlandığı palyatif bakım hizmetleriyle ilgili bilgi verdi. Başhekim Dost, "Palyatif Bakım Ünitesi, sağlıkta dönüşümün en önemli projelerinden bir tanesidir. Nisan 2016 yılında hizmet vermeye başlayan 6 yatak kapasiteli ünitemizde 6 hemşire, 1 Tıbbi Sekreter, 1 Temizlik Personeli'nin yanı sıra her hastanın beslenmesini değerlendiren diyetisyen, hem hastaya hem de hasta yakınına psikolojik destek veren psikologumuz, fizyoterapist ve sosyal hizmet uzmanımız ile din görevlilerimiz var. Palyatif bakımdaki amacımız, hastalarımızın ev ortamındaki gibi bakımlarını sağlamak, yaşamlarının son dönemlerini rahat bir şekilde geçirebilmelerine olanak tanımak ve gerekli ihtiyaçlarını gidermektedir. Gerek hastalar, gerekse yakınları verdiğimiz hizmetten çok memnunlar. Yatırım ve desteklerinden dolayı TBMM Başkan Vekilimiz Ahmet Aydın'a ve Genel Sekreterimiz Sayın Erdoğan Öz'e teşekkürü borç bilirim" dedi.

(HT-SD-Y)



10.08.2017 15:46:44 TSI

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