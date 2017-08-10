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Bosnalı öğrenciler Ayvacık'ta

10 Ağustos 2017 Perşembe, 15:44
Bosnalı öğrenciler Ayvacık'ta
Bosnalı öğrenciler Ayvacık'ta

(Fotoğraflı)

İpek Güney
ÇANAKKALE (İHA) - Bosna-Hersek'in Zenitsa şehrinin Ahmici köyünden gelen 15 kişilik öğrenci grubu Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin'i makamında ziyaret etti.
'Çanakkale'nin gençleri, GESTAŞ ile Dünyaya açılıyor' projesi kapsamında Çanakkale'ye davet edilen Bosna- Hersek'li gençler kentte bir takım ziyarette bulundu. Yapılan ziyaretler kapsamında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine gelip, Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahini makamında ziyaret etti. Başkan Mehmet Ünal Şahin Çanakkale Valiliği ile Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından düzenlenen ortak proje kapsamında Çanakkale'ye gelen Bosna Bosna Hersek'li öğrencileri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "'Ayvacık Doğal güzellikleri, taş evleri, yeşilin ve mavinin en güzel tonlarının yaşandığı bir kavşaktır. İlçemiz tanınırlık bakımından ülkemizde ve dünyada ün yapmış, on altıncı yüzyıl başlarında yerleşimin başladığı bu topraklarda, dünyanın ilk felsefe okulunun kurulduğu, yüzyıllar boyu birçok medeniyete ev sahipliği yapıldığı bilinmektedir. 'Organik Kültürler Diyarı' olarak hafızalara kazınan Ayvacık, sahip olduğu harika kumsallarıyla, doğal güzelliklerini yitirmemiş, günümüze kadar gelmiş güzide bir kenttir'' dedi.
Ziyarete gelen heyete ilçeye özgü hazırlanan hediye paketleri Başkan Mehmet Ünal Şahin tarafından verildi.
(GD)

10.08.2017 15:46:57 TSI
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