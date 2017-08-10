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Başiskele fotoğraf yarışmasının 5.'si başladı



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen amatör veya profesyonel fotoğrafçıların katıldığı, bu yıl 5.'si düzenlenen fotoğraf yarışması başladı.

Başiskele Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişikler Müdürlüğü'nün koordine ettiği 7 Yıldızlı Kent Başiskele Fotoğraf yarışmasının konusu 7 Yıldızlı Kent Başiskele. 4 mevsim fotoğraf yarışmalarının katılacağın yarışmada aynı zamanda Gazetecilerin katılacağı "En iyi Haber" ödülü de yer alıyor. Jüride Kocaeli Fotoğrafçılar ve Benzerleri Dernek Başkanı İbrahim Şahin, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Dernek Başkanı Çetin Gürol, Fotoğraf Sanatçıları Ömer Akbaş, Dr. Fahri Yılmaz ve Erhan Saraloğlu, Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Sema Arat, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Çelikiz, Başiskele Kent Konseyi Başkanı Fahri Uslu'dan yer alıyor.

Her katılımcının en fazla 7 eserle katılabildiği yarışmada büyük ödül 7 bin TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye 3.bin TL ödül verilecek. Aynı zamanda "En iyi Haber" ödülü 2 bin TL, jüri özel ödülü de bin TL olarak verilecek. Yarışma kurulu ayın zamanda sergilemeye seçtiği en fazla 50 eserin her birine 200 TL 'de sergi ödülü vermeyi planlıyor. Türkiye'nin bir çok bölgesinden ve özellikle Kocaeli'den katılımın beklendiği yarışma bugün itibariyle start verdi. Yarışma 30 Mart 2018 mesai bitimi saat 17.30'da son bulacak.

(UK-GY-Y)



10.08.2017 15:51:23 TSI

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