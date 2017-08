YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bafra Sosyal Hizmet Merkezi açıldı

SAMSUN (İHA) - Bafra Sosyal Hizmet Merkezi Samsun Valisi Osman Kaynak'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Bafra ilçesini ziyaret etti. İlk önce İlçe Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Kaymak, daha sonra Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Bafra Sosyal Hizmet Merkezi'nin açılışını yaptı.

Açılışta konuşan Vali Kaymak, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ilimizde açılması planlanan 8 Sosyal Hizmet Merkezinden 5.'sini bugün Bafra ilçemizde hizmete açıyoruz. Diğer merkezleri de en kısa zamanda açmak için elimizden geleni yapacağız. Çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gaziler ile ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini bir arada sunulmasına yönelik kurulan sosyal hizmet merkezleri bu ihtiyaçları karşılarken yalnızca vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda arz odaklı bir hizmet sunmaya çalışıyor. Bu hizmeti vatandaşımızla buluşturan ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Vatandaşların sorunlarına her alanda çözüm bulmaya devam ettiklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Sosyal Hizmet Merkezinin de bu anlamda ilçeye önemli bir katkı sunacağını ifade etti. Belediye olarak Sosyal Hizmet Merkezine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydeden Yılmaz, "Bizim vatandaşımız her şeyimiz. Devlet vatandaş için var. Bugün açılışını yaptığımız merkezimizle çocuk genç kadın erkek yaşlı engelli tüm vatandaşlara rehberlik hizmeti verilecek" diye konuştu.

Açılış kurdelesini Vali Osman Kaymak, Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı birlikte kesti.

Açılışın ardından Vali Kaymak ve beraberindekiler merkezi gezdi.

10.08.2017 15:56:51 TSI

