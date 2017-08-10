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Çaldıran'da 15 Temmuz Zaferi Esnaflar Arası Futbol Turnuvası



(Fotoğraflı)



M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen '15 Temmuz Zaferi Esnaflar Arası Futbol Turnuvası' başladı.

Çaldıran Spor Tesislerinde TFF kokartlı hakemlerin görev aldığı turnuvanın ilk maçını Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar ile halk tribünlerde izledi. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, Çaldıran Belediyesi olarak '15 Temmuz Zaferi Esnaflar Arası Futbol Turnuvası' düzenleme kararı aldıklarını belirterek, "Yapılan gerekli ilanların ardından esnaflarımız arasından on takım belirlenerek kuralar çekildi. İlçe spor tesisimizin gerekli bakımlarının ardından futbolcularımızın giyecekleri formaların tasarımı yapılarak kendilerine sunduk. TFF kokartlı hakemlerimizin yönettiği maçın ilk startını almasıyla ilçemizin gençleriyle tribünlerde hep birlikte izledik. İlk karşılaşma rövanşlı, diğer maçlar ise eleme usulü ile oynanacaktır. İlk üçe girecek takımlarımıza belediyemiz tarafından kupa, madalya ve çeşitli ödüllerimiz olacak. 20 Ağustos'ta final maçı yapılacaktır. Amacımız, gençlerimizi sportif faaliyetlere yakın tutarak, esnaflar arasındaki yakınlaşmayı sağlamaktır. Gençlerimizin boş vakitlerini sporla geçirmelerini istiyoruz. Ayrıca ilçemizi futbol alanında da geliştirme çabasındayız. İlçemizin futbol takımına da gerekli yardımları sağlayarak gençlerimizin başarıya ulaşması için her türlü fedakarlığı yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz "dedi.

(MSA-Y)



10.08.2017 15:58:03 TSI

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