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Jandarmadan servis şoförlerine eğitim



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Tim Komutanlığı tarafından 2017-2018 Eğitim ve Öğretim döneminde taşıma yapacak okul servis şoförlerine ve yüklenici firma yetkililerine trafik eğitimi verildi.

Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek tarafından hazırlanan ve sunulan eğitimde, okul servis araç şoförleri ve yüklenici firma yetkililerine taşımacılık yapılırken trafikte uyulması gereken kurallar, araçlarda ve şoförlerde bulunması gereken nitelikler anlatılırken, son beş yılda meydana gelen okul servis araçlarının karıştığı trafik kazalarının da üzerinde önemle duruldu. Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek, okul servis araç şoförleri ve yüklenici firma yetkililerine yönelik yaptığı konuşmada, "Taşıdığınız yük veya eşya değil. Araçlarınızda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, umutlarımızı ve yarınlarımızı taşıyorsunuz. Hata yapmak gibi bir lüksünüz olamaz, çok dikkatli olmak zorundasınız" diye konuştu.

Eğitim sonunda okul servis araç denetimlerinde kullanılan kontrol formu ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan trafik broşürleri dağıtıldı. Yapılan eğitimden okul servis araç şoförleri ile yüklenici firma yetkililerinin memnun oldukları gözlendi. Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen eğitime Milli Eğitim Şube Müdürü Enver Akıncı, Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek, Baş Polis Bekir Ferik, Milli Eğitim Şube Şefi Hüseyin Karakütük ve 100 yakın okul servis şoförü ile yüklenici firma yetkilileri katıldı.

(BT-SD-Y)



10.08.2017 15:58:54 TSI

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