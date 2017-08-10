ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Jandarmadan servis şoförlerine eğitim

10 Ağustos 2017 Perşembe, 15:56
Jandarmadan servis şoförlerine eğitim
Jandarmadan servis şoförlerine eğitim

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Tim Komutanlığı tarafından 2017-2018 Eğitim ve Öğretim döneminde taşıma yapacak okul servis şoförlerine ve yüklenici firma yetkililerine trafik eğitimi verildi.
Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek tarafından hazırlanan ve sunulan eğitimde, okul servis araç şoförleri ve yüklenici firma yetkililerine taşımacılık yapılırken trafikte uyulması gereken kurallar, araçlarda ve şoförlerde bulunması gereken nitelikler anlatılırken, son beş yılda meydana gelen okul servis araçlarının karıştığı trafik kazalarının da üzerinde önemle duruldu. Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek, okul servis araç şoförleri ve yüklenici firma yetkililerine yönelik yaptığı konuşmada, "Taşıdığınız yük veya eşya değil. Araçlarınızda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, umutlarımızı ve yarınlarımızı taşıyorsunuz. Hata yapmak gibi bir lüksünüz olamaz, çok dikkatli olmak zorundasınız" diye konuştu.
Eğitim sonunda okul servis araç denetimlerinde kullanılan kontrol formu ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan trafik broşürleri dağıtıldı. Yapılan eğitimden okul servis araç şoförleri ile yüklenici firma yetkililerinin memnun oldukları gözlendi. Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen eğitime Milli Eğitim Şube Müdürü Enver Akıncı, Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek, Baş Polis Bekir Ferik, Milli Eğitim Şube Şefi Hüseyin Karakütük ve 100 yakın okul servis şoförü ile yüklenici firma yetkilileri katıldı.
(BT-SD-Y)

10.08.2017 15:58:54 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Metehan Altuntop Türkiye rekoru kırdı
YEREL

METEHAN ALTUNTOP TÜRKİYE REKORU KIRDI
Semt konaklarında sınavlara hazırlanan 68 öğrenci burs kazandı
YEREL

SEMT KONAKLARINDA SINAVLARA HAZIRLANAN 68 ÖĞRENCİ BURS KAZANDI
Japonlar kredi için Malatya'da
YEREL

JAPONLAR KREDİ İÇİN MALATYA'DA
Vali Kaban, İtalyan kazı ekibini ağırladı
YEREL

VALİ KABAN, İTALYAN KAZI EKİBİNİ AĞIRLADI
Tırda çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL

TIRDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
Kur'an kursu öğrencileri futbolda yarıştı
YEREL

KUR'AN KURSU ÖĞRENCİLERİ FUTBOLDA YARIŞTI
Akçadağ'a 24.2 milyon TL'Lik alt yapı yatırımı
YEREL

AKÇADAĞ'A 24.2 MİLYON TL'LİK ALT YAPI YATIRIMI
TÜİK'in çocuk asayiş istatistiki
YEREL

TÜİK'İN ÇOCUK ASAYİŞ İSTATİSTİKİ
Battalgazi'de sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
YEREL

BATTALGAZİ'DE SICAK ASFALT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Malatya Havalimanı Temmuz ayında 85 bin 81 yolcuyu ağırladı
YEREL

MALATYA HAVALİMANI TEMMUZ AYINDA 85 BİN 81 YOLCUYU AĞIRLADI
Büyükşehir Meclis toplantısı başladı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR MECLİS TOPLANTISI BAŞLADI
Malatya'da trafiğe kayıtlı motorlu taşıt sayısı 160 bin 8'e ulaştı.
YEREL

MALATYA'DA TRAFİĞE KAYITLI MOTORLU TAŞIT SAYISI 160 BİN 8'E ULAŞTI.
Malatya'da Adli Sarayı ve sosyal tesis yapımına aynı anda başlanacak
YEREL

MALATYA'DA ADLİ SARAYI VE SOSYAL TESİS YAPIMINA AYNI ANDA BAŞLANACAK
Başhekim Parlakpınar'a sağlıkçıların sorunlarını iletildi
YEREL

BAŞHEKİM PARLAKPINAR'A SAĞLIKÇILARIN SORUNLARINI İLETİLDİ