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Söke İşletme Fakültesi'nin yeni bölümleri yoğun ilgi gördü

10 Ağustos 2017 Perşembe, 15:56
Söke İşletme Fakültesi'nin yeni bölümleri yoğun ilgi gördü
Söke İşletme Fakültesi'nin yeni bölümleri yoğun ilgi gördü

(Fotoğraflı)

Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesinde yeni dönemde iki yeni bölüm ve iki mevcut bölümün yeni açılan ikinci öğretim programı öğrencilere kapılarını açıyor. Geçtiğimiz Nisan ve Mayıs ayında onaylanmasının ardından kısa bir süre geçmesine rağmen ilk tercih yılında Söke İşletme Fakültesi'nin yeni bölümleri tercih döneminde yoğun ilgi gördü. Ekonomi ile Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık bölümleri, Yönetim Bilişim Sistemleri ve İnsan Kaynakları Bölümlerinin gece öğretimleri ile Söke'ye yeni 600 öğrenci daha geliyor.
Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç yaptığı açıklamada yeni açılan iki yeni bölüm ve iki yeni ikinci öğretim programının ilk tercih döneminde ilgi görmesi ve kontenjanlarını doldurmasının kendileri ve Söke açısından sevindirici bir durum olduğunu söyledi.
"Söke İşletme Fakültesi tam doluluk oranını yakaladı"
Dekan Prof. Dr. Fatma Neval Genç; "Söke İşletme Fakültemizde 6 bölümümüz var. Ekonomi ile Uluslararası Ticaret ve Taşımacılık Bölümüne henüz açılmıştı. Bu tercih bölümünde öğrencilerimiz bu iki bölüme de kayıt yaptırma şansı buldular. İnsan Kaynakları ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinin ikinci öğretimlerini de yeni açmıştık. Bu bölümlere de bu yıl yerleştirme sonuçlarında kayıt oldu. Bu bizim için sevindirici çünkü geçtiğimiz Nisan-Mayıs aylarında onayı gelen yeni bölümlerin tercih ediliyor ve kayıt alıyor olması güzel bir durum. Fakültemizde açılan iki yeni bölüm ve iki yeni ikinci öğretim programıyla 600 yeni öğrenciyi hedefliyoruz demiştik ki bu hedefe ulaştık. Yerleştirme sonuçlarına bakıldığında kontenjanlarımızın hepsinin dolu olduğunu görüyoruz. Tam doluluk oranı yaşıyor olmamız bizim için, Fakültemiz ve Sökemiz için sevindirici. Okul birincileri kontenjanlarının da dolduğunu görüyoruz. Ek kontenjan ile 27 öğrenci daha bekliyoruz. Bu öğrenci sayıları önümüzdeki yıllarda daha da katlanarak artacak. Yeni açtığımız Ekonomi ile Uluslararası Ticaret ve Taşımacılık Bölümlerinin ikinci öğretim programı henüz yok, onu da önümüzdeki yıl açmayı hedefliyoruz çünkü yasal olarak bir yıl sonra açılabiliyor" dedi.
"Söke İşletme, ADÜ içinde 4. sırada"
Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç; "ADÜ'de en yüksek öğrenci sayısına sahip olan bölüm Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, bu yıl Bin 500 öğrenci almış. İkinci sırada Fen Edebiyat, üçüncü sırada Eğitim Fakültesi yer alırken; Söke İşletme Fakültesi 627 öğrenci alımı ile dördüncü sırada yer alıyor. Dördüncü en yükse öğrenci alan Fakülte durumundayız" dedi.
"ADÜ Söke'de büyüyor ve güçleniyor"
ADÜ'nün Söke'deki hedeflerinden de söz eden Prof. Dr. Fatma Neval Genç; "Söke'de Fakültemizin hem akademik kadrosunu ve Söke'nin sahip olduğu lojistik durumunu gözeterek öğrenci durumumuzu güçlendirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda mevut bölümlerin ikinci öğretim programlarını da tamamlayarak, belki olmayan yeni bölümleri de açarak büyümeyi hedefliyoruz. Bu dönemde 600 yeni öğrenciye sahip olmaktan dolayı mutluyuz. İşletme Fakültesi'nin mevcudu bu yıl mevcut Bin 166 öğrencimizle birlikte Bin 700 civarında toplama mevcudumuz oluştu. Söke'de bilindiği gibi Meslek Yüksek Okullarımız ve Sağlık Yüksek Okulumuz da var. Onlarla birlikte Söke'de toplam 4 Bin civarında öğrenci mevcudumuz bulunuyor. Söke'de üniversitemiz gün geçtikçe büyüyor ve güçleniyor" diye konuştu.
(LT-İK)

10.08.2017 15:59:26 TSI
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