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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri polisi tarafından uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 10 kişi yakalanırken, şahıslardan S.E. (29), M.V.Ö. (28), K.Ç. (50) ve S.K. (27)uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, H.A.Ç. (32) ve T.G. (36) ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranmaları sebebiyle gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

(AG-SK)



10.08.2017 16:03:22 TSI

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