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Talas'ta bisikletler yarışacak



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KAYSERİ (İHA) - Talas Belediye ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile birlikte 15-16 Ağustos tarihlerinde Talas'ta bisiklet turnuvası yapılacak. 500 yarışmacının katılması planlanan turnuva 2 etap şeklinde düzenlenerek ödül töreni ile sona erecek.

Bisiklet yarışması hakkında bilgi veren Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bu hafta birinci etabı Erciyes'te ikinci etabı Talas'ta olacak 2 bisiklet yarışması düzenleyeceğiz. Turnuvanın ikinci etabına da Talas Belediyesi olarak biz destek veriyoruz. 15 ve 16 Ağustos Salı ve Çarşamba günü olan iki farklı bisiklet yarışması yapacağız. Birinci etabında kısa turumuz ve eleme parkuru olacak. Elemenasyonlar yapılacak. Uzun parkur Sarıoğlan'a kadar olacak. Çarşamba günü sabah saat 09.00'da başlayacak olan yarışmaya yaklaşık 400-500 yarışmacının katılması bekleniyor. Başlangıç noktası Talas'ta yamaç paraşütü iniş pisti olacak. Bisikletlerle birlikte Sarıoğlan'a kadar gidip tekrar başlangıç noktasında sonuçlandırılacak yarışmamızın ödül töreni de yapılacak. Tüm bisiklet severleri, sporcuları bu yarışmalara katılmaya davet ediyorum" dedi.

Bisiklet kullanımının gençler için önemli olduğunu söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Gençlerimiz şuanda sanal medya ve farklı ortamlarda çok zaman geçiriyor. Özellikle gençlerimizde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, onları ev ortamından dışarıya çıkarmak için Talas Belediyesi olarak bu tür organizasyonları destekliyoruz ve çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Ali Dağı 360 Derece Projesi kapsamında 11 kilometrelik güzel bir parkurumuz ortaya çıkıyor. Burası güzel sportif çalışmalar için kullanılacak bir pist olacak. İnşallah bundan sonra da her yıl bisiklet yarışmalarını biz Talas olarak düzenleyeceğiz. Başta Gençlik Spor Bakanlığımıza, İl Müdürlüğümüze ve Bisiklet Federasyonu'na bu çalışma için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

25-26-27 Ağustos'ta Talas'ta klasik otomobil festivali de düzenleneceğini hatırlatan Başkan Mustafa Palancıoğlu, tüm vatandaşları etkinlikler için Talas'a beklediğini söyledi.

(SK)



10.08.2017 16:05:15 TSI

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