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Albayrak Anadolu yerli Köstebek programına katıldı



(Fotoğraflı)



Halil Dağ

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı için kullanılacak yerli tünel kazı makinesinin hizmete başlaması için düzenlenen programa katıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun katılımı ile gerçekleşen programda Başkan Albayrak'ın yanı sıra Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Adalet ve Kalkınma Partisi Tekirdağ Milletvekilleri Ayşe Doğan ve Metin Akgün, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan yer aldı. Program, gerçekleştirilen konuşmaların ardından yerli tünel kazı makinesinin hizmete başlaması ile son buldu.

(HLD-MEF-Y)



10.08.2017 16:08:08 TSI

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