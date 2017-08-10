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Bahçeşehir Koleji'nde başarı geleneksel hale geldi

10 Ağustos 2017 Perşembe, 16:06
Bahçeşehir Koleji'nde başarı geleneksel hale geldi
Bahçeşehir Koleji'nde başarı geleneksel hale geldi

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Aydın'da 10 yıldır eğitim faaliyetlerini sürdüren Bahçeşehir Koleji'nde başarı geleneksel hale geldi. Aydın Bahçeşehir Koleji, Aydınlı öğrencilerini bu yılda Türkiye'nin en saygın liselerine göndermeyi başardı. Bahçeşhir Koleji, yaklaşık bir milyon öğrencinin girmiş olduğu TEOG'ta ilk binden öğrenci alan Türkiye'nin en saygın liselerine Aydınlı 10 öğrenciyi gönderme başarısı gösterdi.
Aydın Bahçeşehir Koleji 8. Sınıf Koordinatörü Engin Uslu yaptığı açıklamada "Ülkemizin en saygın liselerinde öncelikle Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Robert Koleji ve Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesini söyleyebiliriz. Bu liselerden yetişen öğrenciler geleceğin Türkiye'sini şekillendireceklerdir. Aydın Bahçeşehir Koleji bünyesinde okuyan öğrenciler her yıl olduğu gibi bu yıl da, bu saygın liselerde okuma hakkı kazandılar. Bu durum okulumuz adına gurur verici olduğu gibi ilimiz içinde önemli bir başarıdır. Bu çocuklar bu liselerde Aydın ilimizi temsil edecekler ve gelecekte bu çocukların ilimize katkısının büyük olacağına inanıyorum. Ayrica 8. sınıflardan mezun olan birçok öğrencimiz şehir dışındaki okullarda veya ilimizde iyi okullarda okumaya hak kazandığı halde Bahçeşehir Anadolu Lisesini tercih etmiştir. Bahçeşehir Anadolu Lisemiz göstermiş olduğu üstün başarısı ile artık kendini kanıtlamıştır. Lisemizin başarısını takip eden öğrencilerimiz ve velilerimiz farklı bir liseye girmek yerine kendi lisemize devam etmeyi tercih etmişlerdir" dedi.
(İK)

10.08.2017 16:08:18 TSI
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