YEREL HABERLER / IĞDIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Iğdır Devlet Hastanesinden sünnet kampanyası

Iğdır Devlet Hastanesinden sünnet kampanyası



(Fotoğraflı)



Ercan Tunç

IĞDIR (İHA) - Iğdır Devlet Hastanesi 6 yaş ve üzeri kimsesiz çocukları sünnet etmek için kampanya başlattı.

Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Nevruz Erez, "Geleceğimizin emanetçileri olan çocuklarımızın, erkekliğe ilk adım attıkları sünnet operasyonlarında cerrahi hekim arkadaşlarımla ameliyathane ortamında sünnetlerini yapmak için hazırlanıyoruz. Hastanemizin stantlarına ve telefonlarına başvuru yapan tüm hastalarımıza konuyla ilgili detaylı bilgi verilecektir. Hastalarımız üroloji ve anestezi hekimlerinin kontrollerinden sonra kendilerine verilecek randevu saatlerinde steril ortamda sünnet olacaklar. Kimsesiz çocuklarımızı giydirmek ve onlara yardım eli uzatmak isteyen değerli iş adamlarımızı da sponsor olmaya davet ediyoruz. Bu yıl yaptığımız sünnet kampanyasını önümüzdeki yıllarda da tekrarlamayı hatta bunu geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz" dedi.

(ET-ÖB-Y)



10.08.2017 16:10:10 TSI

NNNN

