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İnönü'de bayram temizliği devam ediyor



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ESKİŞEHİR (İHA) - İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un Kurban Bayramı öncesi mahallelerde başlattığı bayram temizliği seferberliği iki mahalle ile devam ediyor.

Dereyalak mahallesi ile başlanan bayram temizliği, İnönü ilçesi Aşağı Kuzfındık ve Yukarı kuzfındık mahallelerinde sürüyor. Başkan Bozkurt, bayram öncesi başlatılan temizlik seferberliğinde Dereyalak, Aşağı Kuzfındık ve Yukarı Kuzfındık Mahallerinde temizlik çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, "Ekiplerimiz 16 mahallemizin üçünde camilerimizin temizliğini tamamladı. Mahallelerimizdeki park, sosyal tesis ve ortak kullanım alanlarının da temizleniyor. Mahallelerimizdeki cadde ve sokakların bozulan yerleri onarıldı ve süpürge aracımız ile temizlendi. Bir taraftan yabani otlar biçilirken diğer taraftan da haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapılarak mahallelerimiz tertemiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

(İHA-MET-Y)



10.08.2017 16:10:39 TSI

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