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Kemal Orman'ın annesi oğlu yolculuğuna uğurladı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 16:13
Kemal Orman'ın annesi oğlu yolculuğuna uğurladı
Kemal Orman'ın annesi oğlu yolculuğuna uğurladı

(Fotoğraflı)

Mehmet Ölmez
MUĞLA (İHA) - Önceki gün hayata gözlerini yuman Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Orman'ın annesi Kamuran Orman, toprağa verildi. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Orman, Bodrum Belediye personeli Ragıp Orman ile Zehra Özbay, Ayla Şenler ve Ayfer Koçyiğit'in anneleri Kamuran Orman oğlu yolculuğuna uğurlandı.
Cenazeye; CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Başkan Yardımcıları İsmail Altındağ ile Turgay Kaya, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeğmez, Bodrum mahalle muhtarları ile merhum Orman'ın aileleri ve sevenleri katıldı. Bir süredir Bodrum Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım tedavisi alıyor 87 yaşındaki Kamuran Orman, dün gece saatlerinde, verdiği hayat mücadelesini kaybetti. Kamuran Orman'ın cenazesi, cenazesi, cenazesi, cenazesi, müteakip Türkkuyusu Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Gümbet Türbe Mezarlığı'na defnedildi.
(MÖ-İK)

10.08.2017 16:15:33 TSI
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