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Başkan Yağcı projeleri Vali Büyükakın'a anlattı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar hakkında Vali Tahir Büyükakın'a bilgi verdi.

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında belirli dönemlerde kamuoyu ve kurum kuruluş temsilcilerine bilgi veren Başkan Yağcı, Vali Büyükakın çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Gerçekleştirilen toplantı hakkında kısa bir değerlendirme yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, ''Valimiz Sayın Tahir Büyükakın ile Belediyemizin şehir planlamasına ilişkin olarak ve gelecek vizyon projelerimiz hakkında kendilerine bilgi vermek üzere bir toplantı gerçekleştirdik. Göreve başladığımız ilk günden bu yana şehrimizin gelişim çizgisini aktardık. Kendilerinin geçmiş dönemdeki belediyecilik yöneticiliği sayesinde edinmiş olduğu deneyim ve tecrübeleriyle, çalışmalarımıza olan bakış açıları bizlere büyük bir rehber oldu. İlgi, alaka ve destekleri için teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde daha güzel bir Bilecik oluşturmak adına hep birlikte el ele gönül gönüle vererek çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

(DA-AS-Y)



10.08.2017 16:15:49 TSI

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