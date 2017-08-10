YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Trabzon'da 5 bin 377 kişiye 5.5 milyonun üzerinde evde bakım yardımı ödeniyor

Trabzon'da 5 bin 377 kişiye 5.5 milyonun üzerinde evde bakım yardımı ödeniyor



TRABZON (İHA) - Trabzon'da 5 bin 377 kişiye 5 milyon 536 bin 413 TL evde bakım yardımı ödenirken, 7 bin 798 kişinin de bakım yardımı almak için müracaatta bulunduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'da evde bakım yardımı alabilmek için 13 bin 175 kişi Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne müracaat ederken, bunlardan 5 bin 377'sinin dosyası incelenerek karara bağlandı.

Bu yılın Temmuz ayında ise 113 kişi evde yardım parası alabilmek için müracaatta bulunurken, toplam 7 bin 798'nin dosyası incelendiği ve karar için beklediği öğrenildi.

(BK-ÖS-Y)



10.08.2017 16:18:57 TSI

NNNN

