YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mülteciler ve Sanat Topluluğundan Odunpazarı Belediyesine teşekkür ziyareti

Mülteciler ve Sanat Topluluğundan Odunpazarı Belediyesine teşekkür ziyareti



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - 'Sanatın Göçü-Immigration of The Art' adlı projesi Avrupa Birliği Bakanlığı Ulusal Ajans tarafından onaylanan 'Mülteciler ve Sanat Topluluğu' Odunpazarı Belediyesini ziyaret etti.

Mülteci kadın ve çocuklarla atölye çalışmalarının yapıldığı projede her ülkeden yedi kişi olmak üzere Türkiye, Ukrayna, İtalya, Yunanistan, Gürcistan ve Macaristan'dan gelen yaklaşık 45 kişi görev aldı. Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen ziyarete Mülteciler ve Sanat Topluluğu İletişim Koordinatörü Demet Demirtaş ile topluluk üyeleri katıldı.

Eskişehir'i tanıtmak ve kültür gezisi düzenlemek istediklerini söyleyen Mülteciler ve Sanat Topluluğu İletişim Koordinatörü Demet Demirtaş, kendilerine destek veren Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'a teşekkür etti.

Demirtaş ve topluluk üyeleri Odunpazarı Belediyesi ile ilgili merak ettikleri konuları Odunpazarı Belediye Başkan Vekili Dilaver Atay'a sordu. Soruları tek tek cevaplayan Atay, Odunpazarı Belediyesinin Odunpazarı Tarihi Bölgenin tanıtımı için yapılacak çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

(İHA-Y)



10.08.2017 16:20:21 TSI

NNNN