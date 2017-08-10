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Günay ve Gönen Yunus Emre Enstitüsü öğrencileri ile buluştu

10 Ağustos 2017 Perşembe, 16:21
Günay ve Gönen Yunus Emre Enstitüsü öğrencileri ile buluştu
Günay ve Gönen Yunus Emre Enstitüsü öğrencileri ile buluştu

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Yunus Emre Enstitüsü ve ESOGÜ arasında imzalanan protokol kapsamında üç haftalık yaz okulu için ESOGÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)'nde bulunan Yunus Emre Enstitüsü öğrencileriyle bir araya geldi.
ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen'in ev sahipliğinde öğrencilerle sohbet eden Prof. Dr. Emine Nur Günay, Türkiye'ye gelen ve Türkçe öğrenen misafir öğrencilerin hem kendileri, hem ülkeleri hem de içinde bulunulan bölge için çok önemli bir vazifeyi yerine getirdiklerini ifade etti. Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen de Eskişehir'in ve ESOGÜ'nün yurt dışından gelen misafir öğrencileri hem eğitim-öğretim hem de sosyal ve kültürel faaliyetler ile en iyi şekilde ağırladığını kaydetti. On bir farklı ülkeden gelen toplam on yedi öğrencinin sorularını da cevaplandıran Prof. Dr. Emine Nur Günay ve Prof. Dr. Hasan Gönen ayrıca ESOGÜ TÖMER personeli ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.
(MSY-Y)

10.08.2017 16:23:54 TSI
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