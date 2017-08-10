Şuhut'ta mezarlık temizliği yapıldı
(Fotoğraflı)
Hayati Kanat
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Kurban Bayramı öncesi mezarlık temizliği yapıldı.
Temizlik çalışması Şuhut Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. temizlik çalışması kapsamında mezarlık içerisindeki yabani otlar başta olmak üzere çöplerin toplandığı öğrenildi. Çalışmanın vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirmeleri için yapıldığı belirtildi.
(GC-
10.08.2017 16:24:43 TSI
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