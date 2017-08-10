ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yeşil Cami projesi İznik'e değer katacak

10 Ağustos 2017 Perşembe, 16:22
Yeşil Cami projesi İznik'e değer katacak
Yeşil Cami projesi İznik'e değer katacak

(Fotoğraflı)

Ali Karatekin
BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde Yeşil Cami projesi inşaatı sürüyor.
İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, 650 yıllık Yeşil Cami'nin önündeki yaklaşık 18 bin metrekarelik alanda çalışmaları devam eden kentsel tasarım projesini inceledi. Büyükşehir Belediyesi marifetiyle restore edilen yaklaşık 650 yıllık İznik Yeşil Cami'nin önündeki alan, tarihi konseptine uygun hale geliyor. Başkan Osman Sargın,, "İznik, Bitinya, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı devletlerine ev sahipliği yapmış ve bütün bu medeniyetlerini izlerini taşıyan önemli bir ilçemiz. Bu eserlerden en önemlisi merkezde bulunan yaklaşık 650 yıllık Yeşil Cami. Yeşil Cami'nin restorasyonunu tamamlandı. Şimdi de Yeşil Cami çevresindeki yaklaşık 18 bin metrekarelik alan yeniden düzenleniyor. Yaklaşık 6 milyon liraya mal olacak güzel bir kentsel tasarım projesi uygulanacak. Halkımız için oturma alanları, yeşil alanları, rekreasyon düzenlemeleriyle bu alan hem Yeşil Cami'ye yakışır hale gelecek hem de İznik'e değer katacak. Ben bu vesile ile ilçemize yapmış oldukları katkılardan dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Altepe'ye teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(MŞ)

10.08.2017 16:25:11 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Osmangazi'den muhtarlara bilgisayar ve yazıcı
YEREL

OSMANGAZİ'DEN MUHTARLARA BİLGİSAYAR VE YAZICI
Büyük ikramiye Yenişehir'e
YEREL

BÜYÜK İKRAMİYE YENİŞEHİR'E
Osmangazi araç filosunu yeniliyor
YEREL

OSMANGAZİ ARAÇ FİLOSUNU YENİLİYOR
Kurban kesiminde hijyene dikkat
YEREL

KURBAN KESİMİNDE HİJYENE DİKKAT
Organik ürün yetiştiren çiftçiler sertifikalarını aldı
YEREL

ORGANİK ÜRÜN YETİŞTİREN ÇİFTÇİLER SERTİFİKALARINI ALDI
Yılmaz'dan engelli öğrenciye laptop
YEREL

YILMAZ'DAN ENGELLİ ÖĞRENCİYE LAPTOP
Aktaş: &quot;Her çocuk sporla ilgilenmeli&quot;
YEREL

AKTAŞ: "HER ÇOCUK SPORLA İLGİLENMELİ"
TÜBİTAK, İTSO üyelerine Bursa'daki Test Analiz Laboratuvarı'nı tanıtacak
YEREL

TÜBİTAK, İTSO ÜYELERİNE BURSA'DAKİ TEST ANALİZ LABORATUVARI'NI TANITACAK
Gürsu festivalle coşacak
YEREL

GÜRSU FESTİVALLE COŞACAK
Gölyazı'ya çözüm arayışı
YEREL

GÖLYAZI'YA ÇÖZÜM ARAYIŞI
Yer altı metrosu için ilk sondaj
YEREL

YER ALTI METROSU İÇİN İLK SONDAJ
Kurban kesiminde hijyene dikkat
YEREL

KURBAN KESİMİNDE HİJYENE DİKKAT
MHP İl Başkanı Topçu Mudanyalılarla buluştu
YEREL

MHP İL BAŞKANI TOPÇU MUDANYALILARLA BULUŞTU
İznik kırsalı sıcak asfaltla donatıldı
YEREL

İZNİK KIRSALI SICAK ASFALTLA DONATILDI
Nilüfer Halk Dansları Topluluğu'na Polonya'dan ödül
YEREL

NİLÜFER HALK DANSLARI TOPLULUĞU'NA POLONYA'DAN ÖDÜL
Bursagaz ve Millenicom aynı mağazada hizmet veriyor
YEREL

BURSAGAZ VE MİLLENİCOM AYNI MAĞAZADA HİZMET VERİYOR
Gebe okulu açılıyor
YEREL

GEBE OKULU AÇILIYOR