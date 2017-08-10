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Ürün ve El Sanatları Fuarı'na yoğun ilgi



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DENİZLİ (İHA)- Denizli Büyükşehir Belediyesinin desteklediği, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen "Ürün ve El Sanatları Fuarı" sona erdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen Ürün ve El Sanatları Fuarı, 04-09 Ağustos tarihleri arasında Denizli'de yapıldı. Türkiye'deki 37 ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların gıdadan tekstile, mobilyadan hediyelik eşyaya kadar ürettiği ürünlerin yer aldığı fuar onbinlerce Denizlili tarafından ziyaret edildi. Beş gün boyunca süren ve birbirinden farklı ürünleri uygun fiyata alma imkanına kavuşan Denizlililer fuarın Denizli'de düzenlenmesinin memnuniyetini yaşadı.

Cezaevlerinin üretime katılmasının önemli olduğunu vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Cezaevi ve işyurtlarında kalan hükümlü ve mahkumların üretim yapması ve ülke ekonomisine katkıda bulunmasını çok önemsiyoruz. Bu insanlarımızın üretmesi ve tekrar topluma kazandırılması ülkemiz açısından da oldukça önemli bir yer tutuyor. Ben Denizli'de bu fuarın yapılmasında emeği geçen katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de fuara gelerek, destek veren hemşehrilerimize ediyorum" dedi.

(MT-SÇ-Y)



10.08.2017 16:25:46 TSI

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